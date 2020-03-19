В единственной фирме-поставщике тестов на COVID-19 в РФ работает ноль человек

Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» сделал предположение, что госконтракт с единственным поставщиком диагностических приборов для выявления коронавируса может быть прикрытием для отмывания денег.

Расследователям удалось обнаружить, что единственным подрядчиком, с которым был заключен контракт на поставку передвижных лабораторий для диагностики «уханьского» коронавируса, стала компания ООО «Медпромресурс», у которой нет собственного сайта, а номер телефона недосутпен для вызова. Уставный капитал фирмы — 10 тысяч рублей. Среди сотрудников в ней числится ноль человек.

ООО «Медпромресурс», поставит здравоохранению 56 мини-лабораторий по 750 тысяч рублей за каждую и 100 тысяч наборов для выявления РНК коронавируса по 1,5 тысячи рублей за каждую.

В «Яблоке» со ссылкой на реестр юридических лиц подтверждают, что компания принадлежит ООО «Генетические технологии» и компании «К.К. Мирай Дженомикс». Последние, вероятно, являются той самой японской компанией из Казани «Mirai Genomics», про которую Sobesednik.ru писал в сентябре. Есть масса вопросов к эффективности приборов этой фирмы и ценам контрактов.

Директор Центра антикоррупционной политики «Яблока» Алексей Карнаухов предполагает, что текущие манипуляции властей со спешным заключением контракта с сомнительной фирмой могут позволить через фейковые разработки отмыть деньги с помощью более дешевых тестов из Китая.

«Яблоко» обратилось в мэрию Москвы, чтобы уточнить характеристики и место производства оборудования, которое планируют закупать по госконтракту.