Селфи с трупами: какие пороки МВД ищет в своих рядах

Двое сыщиков уволены из системы МВД за селфи в московском морге. Их руководителям (полковнику и генерал-майору) вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии за упущения в кадровой работе.

Эту историю вскрыли сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) ГУ МВД по Москве: как сообщается официально, «выявили в интернете».

Вот умеют все-таки работать те, кому полагается искать в полицейских рядах оборотней-преступников и просто негодяев! Конечно, делать селфи на фоне трупов – поступок, который назвать уместным вряд ли можно. Но есть и другая сторона медали, и заключается она в простой человеческой психологии. Работа в морге для сотрудников уголовного розыска – это рутина. Если по долгу службы вам полагается регулярно приходить в столь мрачное место, рано или поздно вы придете туда в чересчур позитивном настроении. А оказывается, так нельзя. На выговор сыщики, наверное, накуролесили, но двойное увольнение с жесткими взысканиями начальству – в этом больше ханжества, чем борьбы с теми, кто позорит честь мундира.

Тем более что честь эту в России больше никто не позорит конечно же. И УСБ заняться нечем, кроме как лазить по аккаунтам своих оперов в надежде отыскать, кто слишком широко улыбнулся в неположенном месте и зафиксировал себя на месте преступления. Дело Голунова показывает, что для наркополицейских взять из конфиската наркоту, подбросить ее жертве, испортить той жизнь и получить за это бабло – раз плюнуть. Тут в системе МВД под честью, видимо, подразумевается круговая порука. Пока полстраны на уши не встанет из-за одного эпизода, никто не пошевелится – наоборот, будут отмазывать коллег до последнего. Своих не бросаем. А чужих приходится искать на фотках в «доме вечного сна» или на пляжных фотосессиях в купальниках (второе, конечно, приятнее).

Аналогичные истории периодически происходят и с учителями, и с чиновниками. Кто-то не так станцевал, кто-то не так плечико показал. Они тоже люди, дайте им нормально жить, радоваться. Тем более что для многих решивших связать свою жизнь с системой МВД, с прокуратурой или армией закрыты такие маленькие человеческие радости, как, например, путешествия за границу. Да и вообще, строем ходить радости мало.