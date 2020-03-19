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Разгон инфляции и коронавируса. Главные новости к утру 19 марта

Общество
09:05, 19 марта 2020

Любую главную повестку теперь сложно отделить от коронавируса. Так, Трудовой кодекс по инициативе ОНФ может пополниться понятием «временная удаленная работа». Договор на дистанционную занятость можно будет оформить в электронном виде, без очного присутствия в офисе, пишут «Известия». Документ позволит урегулировать отношения между работодателем и сотрудником, защитив права обеих сторон.

В УМВД Амурской области тем временем защищают права граждан на достоверную информацию. По информации ведомства, там жительница города Свободного предстанет перед судом за распространение фейковой информации о новых заражениях коронавирусом в регионе. От 30 до 100 тысяч рублей ей придется заплатить по статье КоАП о злоупотреблении свободой массовой информации.

Из хороших новостей по коронавирусу — в месторождении инфекции, в китайском Ухане, за минувшие сутки не зафиксировано ни одного нового случая заражения, передает ТАСС. В России же COVID-19 только набирает обороты. Но китайский МИД уже вызвался помочь России, пообещав организовать экстренные поставки медикаментов в РФ.

В России, основываясь на опыте Китая, Италии, Испании и Франции планируют проработать варианты усиления ограничительных мер для препятствования распространению COVID-19. Об этом в собственных источниках в правительстве узнало «РИА новости». В том числе на всю страну могут распространить требование по отмене массовых мероприятий, дезинфекции ведомств и предприятий, а работодателям рекомендуют перевести сотрудников на «удаленку».

На этом фоне Минобороны успело опровергнуть информацию о введении комендантского часа в Москве.

По актуальным данным Стопкоронавирус.рф, сейчас в России зафиксировано 147 случаев заражение COVID, 33 из которых подтверждены за минувшие сутки. 5 человек благополучно перенесли заболевание. Всего проведено почти 123 тысячи исследований. 

К слову об исследованиях, ранее в «Яблоке» предположили, что заключенный контракт по поставке передвижных лабораторий и тест-систем для выявления коронавируса в РФ может быть связано с отмыванием денег.

Из невирусных новостей за период с вечера 18 марта по утро 19 марта можно отметить заявления экспертов, согласно которым, инфляция в РФ может разогнаться до 8%. Это может произойти в случае снижения спроса домохозяйств на 1,5-2%, сокращения ВВП на 1,5-2%, обвала инвестиций на 5,5-6% и коллапса импорта на 13%, предполагает экономист Кирилл Тремасов.

Теги: #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Общество

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