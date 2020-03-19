Ненадлежащее оказание услуг обернулось для юристов из Воронежа уголовным делом

Воронежская история штурма юридической фирмы обманутыми клиентами получила уголовное продолжение, пишет Legal.Report.

Напомним, 13 марта несколько десятков человек насильно пытались проникнуть в здание компаний ООО «Правовой Центр Соцзащиты» и ООО «Бюро юридических услуг». Напористость обманутых клиентов довела до того, что сотрудники фирмы отбивались от них ломом и распыляли перцовый баллончик.

В результате столкновения четыре человека пострадали. После инцидента в МВД поступило 30 заявлений как со стороны клиентов, так и со стороны сотрудников компании.

В прокуратуре Воронежской области сообщают, что упомянутые компании в 2019-2020 годах обманули десятки граждан под видом оказания юридической помощи. Они предлагали услуги по обращению в Пенсионные фонды, суды и иные инстанции. Часто эти услуги носили формальный характер или не оказывались вовсе. Цена их при этом варьировалась в диапазоне от 5 до 50 тысяч рублей.

В отношении сотрудников возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере.