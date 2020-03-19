Для уязвимых перед COVID курьеров потребовали полноценные трудовые договоры

Проект Antijob опубликовал на портале Change.com петицию, где отмечается, что в условиях эпидемии коронавируса наиболее уязвимыми среди трудящихся становятся курьеры. Подавляющее их большинство не имеют нормального трудового контракта, что лишает их права на отпуск, на больничный, на пенсию и оплату переработок. Но при этом они все так же подвергаются штрафным санкциям.

«Чем сильнее Россию будет охватывать эпидемия, тем рискованнее, интенсивнее и востребованнее будет труд курьеров. И этот риск должен быть оплачен», — заявляют авторы петиции. Они настаивают, что владельцы бизнеса, которые извлекают прибыль из труда курьеров, обязаны взять на себя ответственность за здоровье сотрудников.

Де-юре курьеры организаций вроде «Яндекс.Еды» и Delivery Club являются самозанятыми, хотя ими руководят менеджеры и они имеют соответственно маркированную робу.

Проект AntiJob является площадкой по защите трудовых прав и координации сил рабочего класса. На нем ведется черный список работодателей и публикуются кейсы с нарушением прав в сфере занятости.

В октябре минувшего года сотрудникам доставки Ozon путем забастовки удалось добиться выплаты задолженности по зарплате и отменить действие штрафов при невыполнении задания по вине третьих лиц.