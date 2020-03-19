Диетолог связал ажиотаж вокруг гречки с советскими травмами

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян посоветовал перешедшим на удаленную работу гражданам реже гулять до домашнего холодильника и снизить калорийность рациона. Иначе можно существенно набрать в весе до того, как эпидемия отступит.

Также эксперт прокомментировал одержимость россиян гречневой крупой на фоне карантина в связи с распространением коронавируса. В некоторых магазинах Москвы опустели стеллажи с гречкой из-за слухов о переводе города на карантин и введени комендантского часа. «Это историческая наша память. Мы всё время жили в каком-то дефиците. Люди, особенно старшего поколения, помнят послевоенные годы и то, когда было много ограничений. Поэтому сразу такое желание — запастись и что-то купить», — заявил Тутельян в эфире «Говорит Москва». Врач призвал граждан не поддаваться панике.

18 марта на ажиотаж вокруг гречневой крупы и других «стратегических запасов» отреагировал петербургский художник Loketski. Из крупы, спичек и туалетной бумаги он составил на городском заборе восклицание «Спокойствие!»