Диетолог связал ажиотаж вокруг гречки с советскими травмами

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян посоветовал перешедшим на удаленную работу гражданам реже гулять до домашнего холодильника и снизить калорийность рациона. Иначе можно существенно набрать в весе до того, как эпидемия отступит.
Также эксперт прокомментировал одержимость россиян гречневой крупой на фоне карантина в связи с распространением коронавируса. В некоторых магазинах Москвы опустели стеллажи с гречкой из-за слухов о переводе города на карантин и введени комендантского часа. «Это историческая наша память. Мы всё время жили в каком-то дефиците. Люди, особенно старшего поколения, помнят послевоенные годы и то, когда было много ограничений. Поэтому сразу такое желание — запастись и что-то купить», — заявил Тутельян в эфире «Говорит Москва». Врач призвал граждан не поддаваться панике.
18 марта на ажиотаж вокруг гречневой крупы и других «стратегических запасов» отреагировал петербургский художник Loketski. Из крупы, спичек и туалетной бумаги он составил на городском заборе восклицание «Спокойствие!»
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Спокойствие!" (греча, рис 4 вида, перловка, спички, т/бумага) Купил последнюю гречу на районе, но панике не поддался, вроде бы. Употребил все домашние запасы, а это 4 кг круп, на стрит-арт. Инсталляция представляет собой публичный НЗ. В случае острой нужды любой может срезать то, что ему необходимо (есть смысл это сделать, пока не намочил дождь). _________ 📍На одном из заборов Парнаса __________ #спокойствие #съедобныйстритарт #антипаника #коронавирус #карантин #streetart #street_art_spb #loketski #стритарт #стритартспб #стритарт_спб #питеррешает #этопитердетка