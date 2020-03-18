В Ярославле отменили приговор экс-инспектору колонии по делу о пытках осужденных

Суд отменил приговор экс-сотруднику ярославской ИК, которому дали 3,5 года по делу об издевательствах над заключенными.

Как сообщает ТАСС, дело направлено на новое рассмотрение.

Приговор бывшему инспектору ярославской ИК №1 Максиму Яблокову вынесли в январе этого года. Суд признал его виновным в превышении полномочий с применением насилия и спецсредств. Отмечается, что мужчина признал свою вину и сотрудничал со следствием.

Потерпевшими по делу проходят заключенные Хасдин Муртазалиев и еще двое осужденных, которых избили в 2016 году Яблоков и другие сотрудники колонии, приговоренные к условным срокам.

«Почему приговор отменили, мы не знаем, потому что огласили только резолютивную часть определения. Это было неожиданно даже для адвоката подсудимого и для самого подсудимого. Они просили просто смягчить приговор», – цитирует «МБХ медиа» адвоката «Общественного вердикта» Ирину Бирюкову.

Яблоков является также фигурантом дела о пытках заключенного Евгения Макарова, по которому проходят 15 сотрудников ФСИН. Дело возбудили летом 2018 года после того, как видео с издевательствами над осужденными опубликовала «Новая газета».