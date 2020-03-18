В столичном регионе на два дня объявлен желтый уровень опасности из-за ветра

Синптики объявили о желтом уровне погодной опасности в Москве и Подмосковье с 9:00 среды, 18 марта, до утра пятницы.

Как сообщает Гидрометцентр, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до 11:00 20 марта в столице и до 09:00 20 марта в Московской области.

Днем 18 марта воздух прогреется до 7-9 градусов, будет облачно с прояснениями. Порывы юго-западного и западного ветра могут достигать 15 метров в секунду.

В ночь на четверг, 19 марта, пройдет небольшой дождь, будет дуть западный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду.

Напомним, в пятницу, 13 марта, один человек погиб и трое пострадали из-за урагана в Москве. Порывы ветра достигали 24 м/с.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что жителей столицы ожидают холода в течение всего оставшегося марта.