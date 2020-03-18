В МВД ответили на избиение Пономарева: возраст не освобождает от ответственности

Руководитель ГУ МВД по Москве Олег Баранов объяснил задержание Льва Пономарева во время протеста против политических репрессий 14 марта, передает «Медиазона».

«Их [протестующих] предупредили, попросили прекратить их незаконные действия, после чего они проигнорировали требования полиции, в результате были задержаны», — заявил он, отметив, что «возраст — не основание для совершения правонарушения».

Напомним, что 78-летний Лев Пономарев также сообщал, что уже после задержания его также избили сотрудники правоохранительных органов. Об этом он подробно рассказывал в интервью Sobesednik.ru:

⚡️В Таганском ОВД несколько силовиков в масках избили пожилого правозащитника Льва Пономарева.



Фото: адвокат Василий Кушнир

Видео общественного защитника Ирины Яценко: https://t.co/6RUUKOM3az pic.twitter.com/RdtckKoBJ0 — ОВД-Инфо (@OvdInfo) March 14, 2020

Сегодня адвокат правозащитника также Василий Кушнир сообщил «Коммерсанту», что они подали жалобу об избиении в Таганском ОВД в столичную прокуратуру. В отделении Пономарев «получил гематому лица».