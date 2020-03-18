Собянин попросил бизнес отправить сотрудников на работу из дома и отчитаться

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к работодателям столицы с просьбой отправить максимум сотрудников на удаленную работу из дома в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Десятки предприятий и организаций добровольно перевели своих сотрудников на работу дистанционным способом. В сложившихся обстоятельствах обращаюсь с просьбой ко всем работодателям города Москвы последовать их примеру и, по возможности, перевести часть ваших работников на работу из дома», — пишет Собянин на сайте мэрии.

Глава города также попросил сообщить руководству города о принятых мерах и «поделиться опытом организации удаленной работы», в частности отправить на электронную почту stayhome@mos.ru «копии приказов, методических рекомендаций, пресс-релизов» и других материалов, не забыв указать контактный номер.

«Мне важно знать, как эта мера начала работать. Лучшие практики будут опубликованы на портале mos.ru/stayhome», — добавляет мэр.

При этом Собянин «постскриптум» напоминает предпринимателям, что удаленная работа не предполагает зарплатных ограничений, а также просит руководителей предприятий «не подменять ее вынужденными отпусками за свой счет».

Напомним, что в связи с мерами по борьбе с распространением нового типа пневмонии с 21 марта по 12 апреля будут закрыты все школы Москвы, а ряд СМИ предупреждали, что власти города могут и готовы ввести режим ЧС, прекратив движение всего общественного транспорта и введя комендатский час на улицах. Позднее в оперативном штабе заявили, что эта информация не соответствует действительности.