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Сбитый полицейский в Москве и COVID-19 у паломников: главное к утру 18 марта

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09:01, 18 марта 2020

Число случаев заболевания коронавирусом во всем мире приблизилось к 200 тысячам, почти восемь тысяч скончались, информирует институт Хопкинса.

В Европе COVID-19 зафиксирован во всех странах. Как сообщает «Интерфакс», два случая выявлены в Черногории, на территории которой до настоящего момента не было зарегистрировано коронавируса. Евросоюз сообщил о закрытии границ для граждан стран, не входящих в организацию, на 30 дней. 

Первые три случая коронавируса выявлены в Киргизии. Заболели паломники, которые вернулись с малого хаджа из Саудовской Аравии 12 марта, передает «РИА Новости». Изначально их поместили на домашний карантин. 

Коронавирус распространился на все штаты США, пишет The Washington Post. Последним зараженным штатом оказалась Западная Вирджиния. Общее количество инфицированных в стране превысило 6,3 тысячи. COVID-19 выявили у четырех членов клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», пишет «Спорт Экспресс». На карантин поместили всю команду.

NASA перевело сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса, говорится в заявлении директора организации Джима Брайденстайна. Несколько сотрудников Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства уже заразились заболеванием, отмечается в сообщении.

В центре Москвы таксист сбил сотрудника ДПС, оформлявшего аварию. Полицейский госпитализирован в тяжелом состоянии, водитель автомобиля задержан, передает «РИА Новости». Инцидент произошел на внешней стороне Третьего транспортного кольца рядом с улицей Тестовская. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). 

Счетная палата по итогам более 300 проверок в 2019 году обнаружила 4443 нарушений на сумму 884,6 млрд, говорится в отчете ведомства. Отмечается, что было проведено на 100 проверок меньше и выявлено меньше нарушений, чем в 2018-м, однако общая сумма нарушений оказалась на 100 млрд больше. Самыми частыми стали ошибки в финансовой отчетности, нарушения при госзакупках и неисполнение бюджета.

Россия в рамках переговоров об интеграции предложила Белоруссии создать 12 наднациональных органов.  Как пишет РБК со ссылкой на три источника, речь идет, в частности, о едином эмиссионном центре, подразумевающем введение единой валюты, едином суде, а также таможенном, налоговых и антимонопольных органах. Уточняется, что на данном этапе предлагается разработать «дорожные карты» по созданию структур, о каких-либо сроках пока ничего не говорится. 

Теги: #Белоруссия #Москва #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Общество

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