Роскомнадзор грозится лишать СМИ лицензии из-за фейков об эпидемии

В пресс-службе Роскомнадзора предупредили, что намерены вводить «полное и немедленное ограничение доступа ... и лишать лицензий» СМИ, которые, по их мнению, распространяют фейковую информацию о пандемии коронавируса.

«Роскомнадзор осуществляет круглосуточный мониторинг всех средств массовой коммуникации, социальных сетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди граждан Российской Федерации», — пояснили в ведомстве.

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В Роскомнадзоре подчеркивают, что поддерживают контакт с силовыми ведомствами и готовы принимать меры, предусмотренные законом «Об информации», в число которых входят и блокировки.

Об удалении несоответствующего действительности контента об эпидемии коронавируса ранее уже заявляли социальные сети «ВКонтакте», Facebook и Twitter.