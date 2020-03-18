Представитель Госдумы войдет в Совет по борьбе с коронавирусом при правительстве

Советник председателя Государственной думы Анастасия Кашеварова заявила, что в состав Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве с сегодняшнего дня войдет депутат нижней палаты парламента Александр Жуков.

«Так как отношения с Правительством у Думы складываются рабочие и эффективные, то наша задача в ситуации с мировой эпидемией коронавируса – обеспечить законодательное регулирование тех решений, которые принимаются в созданных органах по борьбе с коронавирусом», — приводятся её слова на сайте Госдумы.

Кашеварова объяснила, что сюда входят вопросы «сдерживания цен» и борьба с контрафактной продукцией.

Решение о включении депутата Жукова в состав Совета было принято по итогам анонсированных накануне переговоров спикера ГД Вячеслава Володина и главы правительства Михаила Мишустина.