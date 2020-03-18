Похороны умершего в Москве писателя Эдуарда Лимонова будут закрытыми

Похороны скончавшегося накануне в одной из московских больниц писателя и политика Эдуарда Лимонова будут закрытыми.

Об этом сообщеает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу незарегистрированной партии «Другая Россия», которую возглавлял Лимонов. Там отметили, что таково волеизъявление самого политика. В заявлении исполкома подчеркивается, что партия будет продолжать дело своего основателя.

Чуть более чем за год до своей смерти, в феврале 2019 года, Эдуард Лимонов в своем «Живом Журнале» заявил о желании быть похороненным в Нагорном Карабахе, отмечает агентство «Русарминфо».

Писатель умер от онкологического заболевания накануне, 17 марта, в одном из столичных медучреждений. Ему было 77 лет.