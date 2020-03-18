МВД с помощью камер зафиксировало более 200 случаев нарушения карантина в Москве

Руководитель ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов заявил, что с помощью системы распознавания лиц правоохранительные органы зафиксировали более 200 россиян, нарушивших самоизоляцию из-за коронавируса.

«Данная система ("Безопасный город") показала свою эффективность при контроле за соблюдением гражданами карантинного режима. Установлено более 200 граждан, допустивших его нарушения», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, в 2019 году она помогла задержать восьмерых людей, находившихся в розыске, а также раскрыть порядка четырех тысяч преступлений в Москве. При этом самих камер, подключенных к распознаванию лиц, в столице сейчас около 178 тысяч, а в 2020 году их число возрастет ещё на девять тысяч.