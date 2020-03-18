"Дефицит муки и хлеба просто невозможен", уверены в гильдии пекарей и кондитеров

В Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Sobesednik.ru заявили, что поставщики не планируют поднимать цены на муку, хлеб и хлебобулочные изделия на фоне распространения коронавируса. Там также не ожидают нехватки товаров в магазинах.

«Дефицит муки и хлеба просто невозможен. Рынок хлеба сегодня растет, импортная составляющая – минимальна, поскольку ингредиентов для производства хлебобулочных изделий в стране достаточно», — приводит пресс-служба слова президента РОСПиК Юрия Кацнельсона.

Накануне в социальных сетях многие москвичи сообщали, что граждане массово раскупают товары первой необходимости: макароны, крупы, сахар и туалетную бумагу. Также во многих магазинах с полок пропали мука и хлеб. Эти данные также подтверждали журналисты Sobesednik.ru.