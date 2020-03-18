Адвокат голодающего фигуранта "московского дела" рассказал о его состоянии

Эдуард Малышевский, который был осужден по «московскому делу» за упавшее на силовика стекло, объявил голодовку.

Как рассказал его адвокат Александр Альдаев, голодовка в знак протеста против приговоров всем осужденным за участие в столичных акциях была объявлена еще 28 февраля. «Сейчас мой доверитель находится в СИЗО Курска, о чем мы, адвокаты, узнали лишь на минувшей неделе из-за отсутствия вообще какой-либо информации о моем подзащитном и невозможности доставки ему корреспонденции», – цитирует Альдаева «Коммерсантъ». Юрист сообщил, что, как только Малышевский окажется в колонии, будет подана кассационная жалоба на приговор.

Город Курск // Скриншот Google Maps

В настоящий момент состояние мужчины, по словам адвоката, удовлетворительное.

Альдаев отметил, что его подзащитный направил ряд писем в различные организации, в том числе в столичную прокуратуру, однако письма либо не доходили, либо возвращались с чистыми листами.

По информации оппозиционного политика Дмитрия Гудкова и волонтеров группы «Арестанты 212», помогающей заключенным по «московскому делу», Малышевский отправлял письма также на имя президента РФ Владимира Путина. В них он просил об амнистии для всех осужденных в связи с протестами. «Эти обращения игнорировались сотрудниками СИЗО», – сказал Гудков.

Эдуард Малышевский во время протестной акции в Москве 27 июля 2019 года выдавил стекло автозака, в результате чего оно упало на силовика. За это его приговорили к трем годам колонии, позже приговор смягчили до двух лет и девяти месяцев.

В общей сложности по «московскому делу» к ответственности привлекался 31 человек. В отношении восьмерых дела прекращены, двое находятся под следствием. Еще 21 человеку назначены условные и реальные сроки, а также штрафы.