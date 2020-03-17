Заказавшему из Перу отвар с запрещенным веществом целителю дали семь лет колонии

Мособлсуд приговорил к семи годам колонии строгого режима целителя перуанского происхождения Даниэля Диас-Струкова.

Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей, передает агентство «Москва».

Отмечается, что гособвинение запрашивало наказание в виде девяти лет и шести месяцев колонии строгого режима со штрафом в 400 тысяч. Также прокурор настаивал на принудительном лечении подсудимого от наркозависимости.

В феврале присяжные признали целителя виновным в покушении на сбыт наркотиков. При этом, по мнению коллегии, он заслуживает снисхождения. Также присяжные решили, что Диас-Струков не виновен в контрабанде наркотиков.

Гражданина России, Испании и Перу Даниэля Диас-Струкова задержали в марте 2017 года, после того как он получил посылку с лечебным отваром, в котором содержалось запрещенное в России вещество диметилтриптамин (DMT). В отношении целителя возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

Позже мужчину обвинили в двух эпизодах покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Во время обыска у него обнаружили пакеты с мукой листьев коки. Сам целитель свою вину не признает.