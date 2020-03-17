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[13:44]Находящийся в больнице глава МГИК Валентин Горбунов заявил об отставке
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[12:24]Сергей Удальцов был задержан во время митинга левых сил у здания Госдумы
[12:15]Минстрой предлагает упростить процедуру признания жилья аварийным в случае ЧС
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[11:44]В столице завели дело после ЧП с сухим льдом, при котором пострадал ребенок
[11:19]В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
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[10:51]Сбежавших из больницы в Коммунарке вернули в медцентр, их число не сообщается
[10:23]Мэр Иркутска перешел на пост и.о. первого замгубернатора Приангарья
[09:38]В Смоленской области при взрыве самодельного устройства пострадали четыре рыбака
[08:52]Баня как средство борьбы с COVID-19 и "Золотая малина": главное к утру 17 марта
[07:33]Празднование Дня космонавтики могут отложить почти на полгода из-за коронавируса

16 марта, понедельник

[22:00]Новая ГМО-клубника не будет терять во вкусе, набирая массу
[20:40]Жители Тобольска вызвали спасателей для косули в заборе
[20:14]Певец Шура второй раз победил рак
[19:30]В 2019 году в РФ вновь снизилось число людей, получивших статус беженца
[17:57]Собянин сообщил о закрытии всех школ с 21 марта по 12 апреля
[17:25]Дело Светалны Прокопьевой с обвинительным заключением отправили в суд
[17:15]Конституционный суд разрешил Путину обнулить срок и узаконил все поправки
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Вдова Юрия Гагарина скончалась на 85-ом году жизни

Общество
19:06, 17 марта 2020

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Вдова Юрия Гагарина Валентина Гагарина скончалась на 85-ом году жизни, сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов.

«Мы подтверждаем, что Валентина Ивановна Гагарина умерла, больше пока информации нет», — заявили в ведомстве РБК.

Юрий Гагарин и Валентина Горячева (в девичестве) поженились в Оренбурге 27 октября 1957 года. Валентина, получившая образование в Оренбургском медицинском училище, 12 апреля 1961 года получила Орден Ленина как супруга первого в мире космонавта. Она также участвовала в создании музея в честь своего покойного мужа.

Кроме того, она написала книгу «108 минут и вся жизнь», которая также была посвящена мужу.  

Теги: #Космос

Рубрика: Общество

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