Вдова Юрия Гагарина скончалась на 85-ом году жизни

Вдова Юрия Гагарина Валентина Гагарина скончалась на 85-ом году жизни, сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов.

«Мы подтверждаем, что Валентина Ивановна Гагарина умерла, больше пока информации нет», — заявили в ведомстве РБК.

Юрий Гагарин и Валентина Горячева (в девичестве) поженились в Оренбурге 27 октября 1957 года. Валентина, получившая образование в Оренбургском медицинском училище, 12 апреля 1961 года получила Орден Ленина как супруга первого в мире космонавта. Она также участвовала в создании музея в честь своего покойного мужа.

Кроме того, она написала книгу «108 минут и вся жизнь», которая также была посвящена мужу.