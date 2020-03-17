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[19:00]В Якутии из-за коронавируса начнут контролировать цены
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[16:25]Владимир Путин призвал россиян не делать запасы продуктов из-за коронавируса
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[13:44]Находящийся в больнице глава МГИК Валентин Горбунов заявил об отставке
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[12:15]Минстрой предлагает упростить процедуру признания жилья аварийным в случае ЧС
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[11:44]В столице завели дело после ЧП с сухим льдом, при котором пострадал ребенок
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[10:23]Мэр Иркутска перешел на пост и.о. первого замгубернатора Приангарья
[09:38]В Смоленской области при взрыве самодельного устройства пострадали четыре рыбака
[08:52]Баня как средство борьбы с COVID-19 и "Золотая малина": главное к утру 17 марта
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16 марта, понедельник

[22:00]Новая ГМО-клубника не будет терять во вкусе, набирая массу
[20:40]Жители Тобольска вызвали спасателей для косули в заборе
[20:14]Певец Шура второй раз победил рак
[19:30]В 2019 году в РФ вновь снизилось число людей, получивших статус беженца
[17:57]Собянин сообщил о закрытии всех школ с 21 марта по 12 апреля
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[17:15]Конституционный суд разрешил Путину обнулить срок и узаконил все поправки
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В Якутии из-за коронавируса начнут контролировать цены

Общество
19:00, 17 марта 2020

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении режима повышенной готовности по противодействию коронавирусной инфекции в регионе, передает Ysia.ru.

Согласно этому документы, правительство должно обеспечить двухмесячный запас продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. Государственный комитет по ценовой политике вместе с этим начнет вести еженедельный мониторинг цен по социально значимым позициям в продуктовом ряду.

Также региональное правительство рекомендовало всем муниципалитетам и городским округам осуществлять личный контроль за ценами. Необходимо следить за установленным пределом торговых надбавок на значимые позиции.

Ранее президент Владимир Путин призвал россиян не тратиться на продукты впрок. Он пояснил, что ситуация в России стабильная и не стоит переживать из-за провизии. А  СМИ и телеграм-каналы пишут, что московское правительство готово закрыть метро и ввести комендантский час для профилактики распространения коронавируса.

Теги: #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Общество

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