В Якутии из-за коронавируса начнут контролировать цены

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении режима повышенной готовности по противодействию коронавирусной инфекции в регионе, передает Ysia.ru.

Согласно этому документы, правительство должно обеспечить двухмесячный запас продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. Государственный комитет по ценовой политике вместе с этим начнет вести еженедельный мониторинг цен по социально значимым позициям в продуктовом ряду.

Также региональное правительство рекомендовало всем муниципалитетам и городским округам осуществлять личный контроль за ценами. Необходимо следить за установленным пределом торговых надбавок на значимые позиции.

Ранее президент Владимир Путин призвал россиян не тратиться на продукты впрок. Он пояснил, что ситуация в России стабильная и не стоит переживать из-за провизии. А СМИ и телеграм-каналы пишут, что московское правительство готово закрыть метро и ввести комендантский час для профилактики распространения коронавируса.