Убившая ребенка тюменская няня видела галлюцинации

В Тюмени суд приговорил к психиатрическому лечению 23-летнюю жительницу Тюмени Викторию Айметдинову, которая убила пятимесячного младенца, пишет «360».

Случай произошел еще в сентябре минувшего года. Ребенка передали Айметдиновой родители ее молодого человека. У них не было никаких оснований переживать за сына в свое непродолжительное отсутствие. Но девушка похитила мальчика, душила, пыталась сжечь и зарезать. Спустя сутки после пропажи Айметдинову удалось задержать в лесополосе вместе с пакетом, в котором находился труп ребенка.

Врач-психиатр во время проведения экспертизы подтвердил, что у девушки имеются большие проблемы с психикой. В общении с доктором она говорила о галлюцинациях и утверждала, что тело должна была сжечь в порядке жертвоприношения, чтобы спасти мир от апокалипсиса. Ей диагностированы шизофрения и начальная стадия алкоголизма. На заседании подсудимая расплакалась и просила прощения у родителей убитого ребенка.