Суд над красноярским активистом за видео с нацистами перенесен на май

17 марта в Красноярске состоялось заседание суда по административному делу активиста Глеба Марьясова. Днем ранее сотрудники Центра «Э» задержали его из-за сохраненного «ВКонтакте» видео «Я не наци».

Марьясова обвиняли в демонстрации нацистской символики, хотя в конце прошлого года президент Владимир Путин подписал поправки к закону, которые уточняют, что публикация символов Третьего Рейха допустима в случаях, если сопровождается негативной оценкой. Контент Марьясова выставлял члена СС в негативном свете, высмеивал его. На это же во время заседания обратил внимание суд.

Центр Э идёт на парашу решением судьи, который отправляет дело на доработку, тыкая принятым 1 марта указом о том, что без цели пропаганды и с созданием негативного образа свастоны постить можно https://t.co/F2lQaaW8t7 — Марьясов🇷🇺🏴‍☠️ (@Maryasow) March 17, 2020

От Центра «Э» потребовали провести экспертизу и собрать иные доказательства, которые могли бы свидетельствовать о нарушении статьи КоАП. В ином случае дело может быть закрыто за отсутствием состава преступления, пишет Znak.com.

Ранее Марьясова уже судили по упомянутой статье из-за шуточной публикации, где он сравнил себя и своих оппонентов по дебатам с солдатами нацистской Германии.