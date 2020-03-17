Празднование Дня космонавтики могут отложить почти на полгода из-за коронавируса

В 2020 году из-за распространения COVID-19 празднование Дня космонавтики могут перенести с 12 апреля на 4 октября.

Об этом со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли пишет ТАСС.

«Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки по коронавирусу планируется перенести празднование Дня космонавтики, который традиционно предполагает ряд массовых мероприятий и приезд иностранных гостей, с 12 апреля на 4 октября 2020 года», – сообщил собеседник агентства, отметив, что праздник пройдет в один день с годовщиной запуска первого искусственного спутника Земли.

Кроме того, из-за пандемии власти Казахстана, где введен режим чрезвычайного положения в связи с COVID-19, отменили посещение космодрома Байконур журналистами. Таким образом, представители СМИ не будут допущены на ближайший пилотируемый пуск 9 апреля.