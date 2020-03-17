Москвичам не объясняют, почему рядом с ними появится коронавирусная больница

Представители строительных организаций, которые занимаются возведением больницы для лечения коронавируса в Новой Москве, не явились на встречу с жителями. Об этом Sobesednik.ru стало известно от самих жителей деревни Голохвастово и СНТ Бабенки, вблизи которых кипит работа.

По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина новый мобильный центр, куда будут свозить пациентов, зараженных коронавирусом, расположится всего лишь на расстоянии 250 метров от жилых домов. Их обитатели все больше проявляют крайнее беспокойство: документы на строительство масштабного объекта в открытых источниках им найти не удается.

В администрации Вороновского поселения была анонсирована встреча с застройщиком больницы, но на нее, кроме самих жителей, никто не пришел.

– В поле возле Голохвастово строительство идет днем и ночью, – рассказала нам местная жительница Юлия. – Строительные грузовики создают здесь многокилометровые пробки. Иногда дорога полностью перекрывается.

Судя по маркировке рабочих бригад и строительной техники, на объекте задействованы ведущие строительные предприятия Москвы: «Мосинжстрой», «Монолитфундаментстрой», «Первый автокомбинат» и другие, участвовавшие в строительстве главных стратегических объектов Москвы (парка «Зарядье», новых станций метро и домов для реновации). Однако тендеры на работы по возведению больницы найти не выходит.

При соблюдении всех конкурсных процедур больницу трудно было бы построить в рекордные сроки. А задача такая поставлена.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в реализации проекта задействовано более 2000 человек и около 500 строительных машин.

Строительство самих лечебных корпусов должно начаться уже в среду. Стартовали работы в чистом поле, по словам местных, две недели назад.

Некоторых жителей возмущает не только неудобство от стройки, с которой они столкнулись сейчас, но и будущая концентрация заразившихся коронавирусом рядом с участками. Довод о том, что инфекционные больницы работают и в более населенных районах Москвы, принимают не все.

– В Китае тоже, наверное, было много инфекционных больниц. У кого-то есть уверенность, что коронавирусную инфекцию можно приравнять к обычной гриппозной? – задается вопросами местный житель Василий. Мужчина подавал обращение по поводу стройки в Роспотребнадзор и Росприроднадзор, но ответа не получил. – В Коммунарке больница строилась с соблюдением всех установленных законодательством формальностей, нормативов, и решение о строительстве принималось не за один день. Речь не о перекрытии дороги. Я говорю о гласности и соблюдении нормативов и законодательства при строительстве объекта, где предполагается размещение заразившихся малоизученной болезнью.

Спросите любого из местных депутатов, проводились ли геологические исследования. Какую площадь займет эта больница? Какие неудобства создаст это строительство жителям? Вряд ли они ответят.