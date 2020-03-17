Что делать, если замок входной двери заклинило

К сожалению, сказать со стопроцентной вероятностью, что ваш замок прослужит год, пять или десять лет, нельзя. Даже в случае с хорошими импортными механизмами.

Критическую поломку может вызвать отсутствие сезонного ухода, негативные условия окружающей среды, неаккуратная эксплуатация, просевшая дверь или акты вандализма. В эту же категорию, при определенных обстоятельствах, относят и потерю ключей, ведь дверь открыть тоже не получится.

В такой ситуации можно пойти одним из трех путей. Первый – попытаться отремонтировать или вскрыть замок своими силами. Второй – позвонить спасателям, в МЧС или слесарю из УК. Третий – вызвать мастера по вскрытию. Подробнее о каждом методе, и о том, почему служба вскрытия замков – оптимальный вариант, расскажем ниже.

Вскрываем замок сами

Вооружившись дрелью, молотком, отверткой в теории реально вскрыть замок серийного производства. Шансы увеличиваются, если механизм заклинило в открытом состоянии, и вы можете его разобрать.

Тем не менее, в большинстве случаев ни инструменты, ни самодельные отмычки не помогают. Приходится либо сильно повреждать дверь, чтобы добраться до секретного механизма, либо тратить несколько часов времени на аккуратный разбор без гарантии успешного вскрытия.

Обращаемся в МЧС

Спасатели привыкли к тому, что порой их «клиенты» находятся за закрытыми дверями, которые они, в свою очередь, успешно вскрывают. Правда, в экстренном режиме спасатели не заботятся о сохранности имущества. В итоге после их вскрытия замок или даже всю дверь, скорее всего, придется менять. Это накладно.

Сервис аварийного вскрытия

Эти коммерческие организации имеют несколько преимуществ. Во-первых, вскрывают даже сломанные замки аккуратно в 9 случаев из 10. Во-вторых, работают круглосуточно и приезжают на вызов быстро.

Порядок действий, если вы столкнулись с форс-мажором и хотите обратиться к профессионалам, следующий:

Связаться с диспетчером службы. Рекомендуем заранее сохранить контакт сервиса в вашем городе. Описать ситуацию, по возможности назвать модель замка и узнать стоимость ремонта/вскрытия. Оформить заявку на вызов и дождаться приезда мастера (обычно в течение 30 минут). Представить документы, подтверждающие законность действий (если дверь закрыта). Дождаться, пока мастер вскроет и, по необходимости, заменит секретный механизм. Рассчитаться и получить гарантию на услуги.

Стоит также отметить, что стоимость услуг профессионального вскрытия дверных замков делает услуги доступными, а попытки самостоятельного вскрытия нецелесообразными. Вскрытие без повреждений в этом случае становится гарантом отсутствия последующих трат на ремонт двери.