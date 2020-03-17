Блогеры встретились с собаками для решения проблемы бездомных животных

Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна» совместно с коммуникативным агентством Monstars организовал фотосъемку на тему проблемы безнадзорности кошек и собак, передает АСИ.
Для этого был выбран традиционный формат коллаборации с лидерами мнений. 11 блогеров, которые имеют десятки и сотни тысяч подписчиков, сфотографировались с четырехлапыми обитателями приюта. Одна из самых популярных участниц проекта — Полина Фаворская, экс-участница группы «Серебро» и солистка коллектива FAVLAV.
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Лидеры мнений Monstars People в благотворительной съемке для центра «Юна» @yunacenter. ⠀ «Юна» – многофункциональный центр реабилитации животных. Сейчас в Центре 300 кошек и собак готовятся стать домашними. С когда-то бездомными животными работают ветеринары, кинологи, зоопсихологи для того, чтобы они стали идеальными четвероногими друзьями и сделали счастливыми своих хозяев. Благодаря работе Центра, нашли свой дом уже более 700 кошек и собак. ⠀ В съемке приняли участие лидеры мнений Monstars People – стилист и диджей Анастасия Андреянова @blazing_babe, блогер и дизайнер Алёна Есипова @esipchenish, стилист и фотограф Гоша Полянский @goshapolyanskiy, специалист по связям с общественностью Павел Бобров @pavel_bobrov88 и солистка группы FAVLAV Полина Фаворская @favlav, психолог Каринэ Аванесян @karineavanesian и дизайнер Лиза Костюкова @lizakostyukova_, рэп-исполнительница Мози Монтана @mozeemontana и специалист по связям с общественностью Ира Притуленко @ipritulenko, дизайнер Антон Лисин @antonlisin, модель Элина Кули @elina.kouli и многие другие.
Центр «Юна» работает в подмосковном Подольске с 2016 года. За это время они нашли семью для 700 животных, а сейчас на их попечении проживают три сотни четырехлапых. Организация открыта для сотрудничества с волонтерами и временными опекунами.
Напомним, что с января в силу вступил закон об ответственном обращении с животными, который запрещает убийство безнадзорных зверей в случае, если они не являются смертельно больными. Часть регионов уже заявили, что субъекты не располагают средствами для исполнения новых норм. Зоозащитники, в свою очередь, заявляли, что в Якутске животных продолжают убивать под тем предлогом, что у части бездомных собак обнаружено бешенство.
Также ранее движение «Голоса за животных» сообщило, что в этом году российские активисты впервые примут участие в акции за прекращение рыболовства.