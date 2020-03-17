Баня как средство борьбы с COVID-19 и "Золотая малина": главное к утру 17 марта

Американский суд удовлетворил просьбу прокуроров о закрытии дела против российской компании «Конкорд Менеджмент», которую обвиняли во вмешательстве в выборы президента США, передает «РИА Новости». Ранее прокуроры неожиданно предложили закрыть дело против компании Евгения Пригожина всего за несколько недель до начала процесса. По их утверждению, предоставление доказательной базы может помешать работе правоохранительных органов. Напомним, 13 россиянам и трем компаниям из РФ предъявили обвинения по статье «Сговор против США» и «Мошенничество». Отмечается, что «Конкорд менеджмент» – единственный из ответчиков, который нанял адвокатов, представляющих его в американском суде.

В доме на Партизанской улице в Москве обнаружена двухлетняя девочка, которая провела двое суток одна в квартире с телом умершей матери, пишет ТАСС. Ребенка осмотрели медики, сейчас девочка находится у родной тети. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

ВОЗ сообщила о почти 14 тысячах случаев заражения коронавирусом за сутки. Скончалось свыше 860 человек. Отмечается, что почти все новые факты инфицирования зафиксированы за пределами КНР. В самом Китае за прошедшие сутки было зарегистрировано всего 29 случаев. Таким образом, общее число заражений во всем мире, по версии ВОЗ, составило 167 511 с начала пандемии COVID-19.

По последним данным, в России официально зарегистрировано 93 случая коронавируса. Из них 86 – завозные, остальные инфицированные заразились при контактах с больными. С 18 марта по 1 мая Россия закроет границы для иностранцев.

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV попросил у предпринимателей полмиллиарда долларов для борьбы c COVID-19. «Я сказал, что эта страна кормила вас долгое время. Пришло время вам помочь стране», — сказал он.

Белорусский лидер Александр Лукашенко между тем предложил бороться с коронавирусом с помощью бани и водки, сообщает телеканал СТВ. «Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 граммов в пересчете на чистый спирт – травить этот вирус», – заявил Лукашенко. По его словам, вирус погибает при температуре выше 60 градусов, поэтому баня также является эффективной защитой от COVID-19. Кроме того, президент призвал соотечественников не поддаваться панике и сосредоточиться на работе. «Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!» – сказал Лукашенко.

Картина-мюзикл «Кошки» режиссера Тома Хупера получила «Золотую малину» как самый неудачный фильм. В связи с распространением коронавируса церемонию вручения наград, которая должа была пройти 14 марта, отменили и опубликовали ролик на YouTube. В категории «Худший фильм» были также представлены киноленты «Фанат», «Призраки Шэрон Тейт», «Мэдея на похоронах» и «Рэмбо: Последняя кровь». Самым слабым актером признан Джон Траволта за работы в фильмах «Фанат» и «Бок о бок». Его конкурентами стали Мэттью Макконахи, снявшийся в картине «Море соблазна», Сильвестр Сталлоне («Рэмбо: Последняя кровь»), Джеймс Франко («Зеровилль») и Дэвид Харбор («Хеллбой»). В номинации «Худшая актриса» «Золотую малину» завоевала Хилари Дафф за роль в ленте «Призраки Шэрон Тейт». На эту же награду претендентали Энн Хэтэуэй («Море соблазна»), Франческа Хэйуорд («Кошки»), Тайлер Перри («Мэдея на похоронах»), а также Ребел Уилсон («Отпетые мошенницы»).