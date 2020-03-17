Активистка с плакатом о Путине обратится в СКР из-за побоев в полиции

Активистка «Бессрочного протеста» Вера Олейникова 14 марта выходила в Москве к зданию ФСБ на акцию протеста с плакатом о президенте РФ Владимире Путине, где была задержана полицией «для установления личности». Она намерена написать в СКР заявление в связи с задержанием и нанесенными побоями, передает Znak.com.

15 ноября в Институте имени Склифосовского 19-летней девушке выдали эпикриз, где подтверждается, что у нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей передней стенки лобной пазухи, ушиб головного мозга и мягких тканей головы, а также ушиб обеих кистей рук.

Олейникова в интервью «Радио Свободы» утверждает, что из больницы ее выписали по звонку из Департамента здравоохранения. Хотя изначально она планировала лишь снять побои, ее госпитализировали с перспективой на двухнедельное лечение.

Активистку Веру Олейникову задержали у здания ФСБ с плакатом «Лутин Пох». В отделении полиции ее избили, после чего врачи в НИИ Склифосовского диагностировали у девушки ушиб головного мозга. Внезапно ее выписали из больницы, отменив пункцию. Почему? https://t.co/sk2ZmxpExD pic.twitter.com/ipANpVUSyY — Радио Свобода (@SvobodaRadio) March 17, 2020

«Я собираюсь обратиться в прокуратуру и Следственный комитет. Сначала я думала, что мне придется писать заявления только на сотрудников полиции, но, по-видимому, придется разбираться и с докторами. Мне сказали, что меня с моими травмами надо было все-таки лечить», — заявила активистка.

14 марта Веру Олейникову отпустили из отделения полиции без составления протокола.