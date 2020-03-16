Выбросившего щенка из окна квартиры петербуржца приговорили к 3,5 годам колонии

В Петербурге суд вынес приговор Николаю Дутчаку, который, будучи нетрезвым, выбросил собаку из окна четвертого этажа.

Как пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города, мужчине назначили наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима.

Дутчак признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека») и частью 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли, а равно из хулиганских побуждений»).

Инцидент произошел 9 мая 2019 года. Суд установил, что Дутчак, находясь на кухне квартиры дома на проспекте Ленина в Колпине, ударил и выкинул из окна четвертого этажа пятимесячного метиса. У собаки диагностировали многочисленные переломы и ушибы, однако она выжила. Сам мужчина заявил, что поступил так с животным, потому что пес был не воспитан, а хозяин им не занимался.

Кроме того, 22 мая Дутчак, также будучи пьяным, инициировал конфликт со знакомым, нанеся ему не менее пяти ударов руками и ногами по голове и телу и причинив тяжкий вред здоровью.

Отмечается, что мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.