В Екатеринбурге возбуждено дело после смерти пациентки в коридоре больницы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 30-летней пациентки в больнице №20 Екатеринбурга.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Издание Znak.com со ссылкой на телеграм-канал «Лампа» пишет, что 10 марта в коридоре больницы скончалась женщина, которую госпитализировали с подозрением на панкреатит. Изначально пациентку поместили в палату, где она провела несколько ночей, однако затем больную якобы переложили в коридор, чтобы она не мешала другим своими криками. По мнению супруга скончавшейся, женщина могла бы остаться в живых, если бы медики отправили ее в реанимацию.

В ходе расследования планируется допросить родственников погибшей и медработников. Следователи изучат документацию, будет проведена медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти пациентки.