Сотни хабаровчан вышли на митинг против взимания 30 млн за услуги ЖКХ с бараков

В Хабаровске на площадке между бараками на проспекте 60-летия Октября прошел митинг граждан. Некоторые дома в этом микрорайоне периодически оказываются в воде, пишет DvHab.ru. Сейчас с жителей домов требуют выплатить 30 миллионов долга за коммунальные услуги.

Мэрия многократно выделяла деньги на обследование недвижимости, чтобы признать, что дом может подлежать реконструкции. Отмечается, что из более десятка домов по программе расселения до 2025 года новые квадратные метры получат только жители четырех домов.

«Сейчас на улице Зеленой стоит три барака — они постоянно оказываются в воде, асфальта нет — мы привозим со строек строительный мусор и подсыпаем ямы, чтобы ходить можно было», — заявляла на митинге одна из участниц. Акцию поддержали разные политические силы: от депутатов «Единой России» до координатора местного штаба Алексея Навального Алексея Ворсина.

Начальник управления ЖКХ и жилищного фонда администрации города Хабаровска Анатолий Климочкин пояснил, что с жильцов требуют оплатить задолженность по текущему содержанию домохозяйств, а не взимают деньги за капитальный ремонт, который в этом случае невозможен.

«В содержание входят элементарные действия, связанные с санитарным состоянием жилищного фонда: вывозом мусора, уборкой близлежащей территории, элементарной заменой лампочек в подъезде», — пояснил Климочкин в комментарии «Говорит Москва».