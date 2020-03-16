ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову освободили под подписку о невыезде

В Комсомольске-на-Амуре выпустили из-под домашнего ареста ЛГБТ-активистку, подозреваемую в распространении порнографии.

Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на мать Цветковой Анну Ходыреву.

Меру пресечения в отношении девушки изменили на подписку о невыезде по ходатайству прокурора. Отмечается, что следствие до сих пор не предъявило ей обвинение.

В ноябре в доме Цветковой прошел обыск. Было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 242 УК («Распространение порнографии»). Девушку отправили под домашний арест из-за поездки в Хабаровск.

Юлия Цветкова работала руководителем театра «Мерак», в котором играли дети и подростки до 17 лет. В марте 2019-го из-за спектакля о гендерных стереотипах отменили фестиваль «Цвет шафрана», режиссером которого выступала активистка. Театр пришлось закрыть из-за того, что ее постоянно вызывали в Центр «Э» в связи с анонимными жалобами. В декабре Цветкову оштрафовали на 50 тысяч за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП).

В феврале Юлия Цветкова написала заявление на дознавателя, которая не отпустила ее на лечение к стоматологу. Мать Цветковой рассказала изданию «Сноб», что ее дочери угрожают убийством и требуют за жизнь активистки более 160 млн.