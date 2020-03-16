Дело Светалны Прокопьевой с обвинительным заключением отправили в суд

Прокуратур Псковской области Сергей Белов утвердил обвинительное заключение против журналистки Светланы Прокопьевой.

«12 марта 12 томов дела ушли в прокуратуру, уже 16-го обвинительное заключение на 99 листах утверждено», — написала она в своем Facebook, отмечая, что изучение этих материалов заняло у прокурора все один день.

Она также отметила, что надеялась лично уточнить: «В чем, собственно, вина-то моя, в чем ущерб, кому он причинен, кто пострадал (кроме меня самой), какой вред претерпело общество и государство». Однако ей не удалось этого сделать.

Напомним, журналистку обвиняют в оправдании терроризма по части 2 статьи 205.2 УК РФ за высказанную её в радиопередаче мысль о связи самоподрыва студента 17-летнего Михаила Жлобицкого в приемной управления ФСБ в Архангельской области и государственной политики, которая, по её мнению, подталкивает молодых людей к подобным решениям. Это сочли оправданием террористического акта, совершенного Жлобицким. В случае обвинительного приговора журналистке грозит до 7 лет лишения свободы.

Как отмечает «Медиазона», в конце декабря дело было отправлено прокурором на доследование.

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