57% за Путина, жара в Томске и автоначисление пенсии. Главное к утру 16 марта

Оперативный штаб по предупреждению коронавируса принял решение о приостановке полетов в сторону европейских стран. Ограничение начинает работать с понедельника. Ранее сообщалось, что эти ограничения не коснутся Великобритании, а исключительные рейсы будут направляться только в столицы государств, передает ТАСС. «Аэрофлот» же решил ограничить и поездки в некоторые европейские столицы.

Противоборство с «уханьским» вирусом продолжается и в сфере российского образования. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышоов поддержал предложение Министерства науки и высшего образования перевести студентов на дистанционное обучение для профилактики распространения инфекции. Также депутат отметил важность ежедневной дезинфекции в студенческих общежитиях, пишет «РИА Новости». Ранее стало известно о случаях заражения коронавирусом россиян, которые не выезжали за пределы государства.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд тем временем сообщает, что свои сюрпризы для россиян готовит погода. До 15 градусов выше нормы окажется на грядущей неделе температура в Новосибирске, Томске, Омске и Краснодаре — от 4 до 10 градусов. Перепады в температуре составят 15-20 градусов. В Адыгее, Крыму и Ставрополе теплая погода наоборот сменится заморозками, но осадков ожидать не стоит. В московском регионе в этом году ранняя весна раньше времени разбудила пчел, змей и медведей.

Пока коронавирус и погодные аномалии дестабилизируют жизнь во всем мире, непоколебимым остается одно — уверенность россиян в президенте Путине. Результаты опроса компании «Инсомар» показывают, что 57% граждан потенциально готовы отдать свой голос за Владимира Путина на выборах главы государства в 2024 году. Не планируют отдавать голоса за Путина 33% россиян, передает РБК. И только 10% пока не могут даже предположить, как поведут себя на выборах через четыре года.

Минтруд, по данным «Известий» готовит законопроект, который позволит гражданам не суетится для оформления пенсии. Ее начисление планируют автоматизировать и уже с 45 лет сообщать человеку через сайт госуслуг, каков объем его будущей пенсии. Также это нововведение позволит автоматизировать процесс начисления выплат людям с инвалидностью, поскольку система будет скоординирована с Федеральным реестром инвалидов.