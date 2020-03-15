В Госдуме считают, что коронавирус может повысить рождаемость среди россиян

Вспышка коронавируса может иметь положительные последствия, в частности, привести к повышению рождаемости в России.

Такое мнение высказала депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина, сообщает издание «Подъем».

По ее словам, в условиях самоизоляции, люди будут больше общаться друг с другом. Как следствие, возрастет количество беременных.

«Будем побольше дома находиться. Это было бы полезно и для рождения детей, и для воспитания тех детей, которые уже есть, и для всяких личных отношений», – заявила Вторыгина.

Напомним, 5 марта в столице был объявлен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19, спустя неделю такая же мера была принята в Подмосковье. Приехавшие из КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании должны провести в домашнем карантине две недели.