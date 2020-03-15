Улицу Терешковой в Новосибирске предлагают переименовать в улицу Романтиков

Активисты создали петицию за переименование расположенной в новосибирском Академгородке улицы Валентины Терешковой.

По состоянию на 12:00 мск, документ на Change.org подписали свыше двух тысяч человек. После того, как инициатива соберет 2500 голосов, она будет направлена мэру Новосибирска Анатолию Локтю.

Авторы петиции убеждены, что первая женщина-космонавт не достойна быть увековеченной на карте города из-за того, что она предложила «обнулить» сроки президентства Владимира Путина.

С целью присвоения улице нового названия предполагается организовать общественные слушания. Среди возможных вариантов активисты предлагают рассмотреть «улицу Романтиков».

Издание Om1.ru отмечает, что в Новосибирске уже есть улица с таким названием – она находится в микрорайоне Дивногорский.

Ранее в Сети появилась петиция за переименование улицы Валентины Терешковой в городе Артемовский на Среднем Урале. По состоянию на утро 15 марта она собрала более 5,6 тысячи голосов. С аналогичной инициативой выступили жители ряда других городов, в которых есть названные в честь Терешковой улицы, в частности, Москвы, Екатеринбурга, Ульяновска и Твери.