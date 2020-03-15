Ташкент отменил празднование Навруза из-за одного зараженного коронавирусом

Власти Узбекистана приняли решение отменить массовые мероприятия по случаю празднования весеннего праздника Навруз.

Как пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Абдуллу Арипова, это связано с сообщением о первом случае заболевания коронавирусом, зафиксированном в Республике.

Кроме того, в Узбекистане на карантин с 16 марта закрываются все детские сады, школы и вузы.

По данным Арипова, до настоящего момента в стране не было выявлено ни одного случая заражения COVID-19.

Ранее в воскресенье директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве республики Бехзод Алматов сообщил, что у гражданина Узбекистана, вернувшегося домой из Франции, был обнаружен коронавирус нового типа.