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Собак из приюта при монастыре под Тулой увезли в неизвестном направлении

Общество
13:10, 15 марта 2020

Global Look Press
Global Look Press

Зоозащитники обеспокоены планами нового священника монастыря в Тульской области ликвидировать приют для животных.

Как пишет «Интерфакс», 65 собак и 25 кошек, которые живут при Свято-Казанском женском монастыре в Колюпаново Тульской области, в скором времени могут лишиться крова.

По словам волонтера приюта Анны Максимовой, нынешняя настоятельница монастыря давала еду и кров всем животным, которых подкидывали в монастырь. «Матушке Евфросинии уже более 80 лет, она стала слаба здоровьем. Новый священник ополчился на проживающих в монастыре собак и кошек и обратился в администрацию с просьбой убрать собак, так как их якобы нечем и некому кормить», – рассказала Максимова. Она отметила, что монахини и прихожане справлялись с животными, однако, когда волонтеры привезли корм, новый священник отказался его принять. Волонтер сообщила, что нескольких собак уже увезли в неизвестном направлении, к оставшимся прекратили пускать людей, которые о них заботились. 

Максимова призвала общественность и церковные власти не допустить закрытия приюта, и предложила всем, кто имеет желание и возможности, взять собак и кошек к себе.

Напомним, 1 января этого года в России вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. Во многих регионах указывают на то, что средств на его реализацию не хватает.

Рубрика: Общество

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