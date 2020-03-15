Москвичей ожидают холода в течение всего оставшегося марта

Во второй половине марта температура в столице будет держаться на уровне, почти соответствующем климатической норме.

«Потепление в ближайшее время не предвидится. В течение следующей недели температура будет около нуля до четверга. Затем немного потеплеет, но уже в выходные ожидается очередное похолодание», – цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. По его словам, после аномалий в первой половине месяца жителей столицы ждет «почти нормальная погода».

Вечером в субботу и в ночь на 15 марта в Москве выпала четверть месячной нормы осадков, передает «Интерфакс». Высота снежного покрова к утру воскресенья достигла 9 мм, температура воздуха достигла минимума с начала календарной весны, опустившись до минус 6,3 градусов.

До утра понедельника, 16 марта, в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. В московских аэропортах из-за снегопада было задержано или отменено более 70 рейсов.

В воскресенье, 15 марта, в Москве ожидается снег, местами метель, сообщает Гидрометцентр. Ожидается ветер со скоростью 7–12 м/с, его порывы могут достигать 17 м/с. Температура воздуха составит от минус 1 до минус 3 градусов.