На Всероссийский день экопротеста активисты России вышли на митинги

В 41 городе России проходят акции экологического протеста.

Мероприятия приурочены к Всероссийскому дню экопротеста. По данным «Новой газеты», они пройдут в Микуни, Сыктывкаре, Ухте, Вельске, Коряжме, Ильинско-Подмском, ещё ряде городов Архангельской области, где протестуют, в том числе по поводу строительства мусорного полигона в Шиесе, а также в Тамбовской, Кировской, Нижегородской, Иркутской областях и Новосибирске.

Одиночные пикет пройдут в Подмосковных Солнечногорске, Клину, Наро-Фоминске и Зеленограде. В Московской области массовые акции согласовывать, как сообщается, отказались.

По информации радиостанции «Эхо Москвы», ссылающейся на экоактивиста Татьяну Счастливцеву, в Москве также пройдет марш в районе Марьино, где мероприятие было согласовано с властями. Заявленная численность — до 600 человек.