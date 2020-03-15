Казахский президент объявил в стране режим ЧС из-за коронавируса

В Казахстане в связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса с 16 марта будет введен режим чрезвычайной ситуации. Пока планируется продлить его до 15 апреля.

Соответствующее распоряжение было подписано президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Режим ЧС подразумевает усиление охраны общественного порядка, прекращение работы крупных объектов торговли, а также развлекательных учреждений, в числе которых кинотеатры, выставки и прочее. Кроме того, в Казахстане отменяются массовые, в том числе и спортивные мероприятия.

Запрещен въезд на территорию Республики. Исключение составляют представители дипломатических ведомств.

Как отмечает Znak.com, на настоящий момент в Казахстане зафиксировано восемь случаев заражения коронавирусом, при этом 1425 человек находятся на карантине в стационаре, а 496 самоизолированы.