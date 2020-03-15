Город в Приморском крае обвешали мертвыми голубями и воронами

Неизвестные увешали трупами птиц город Дальнегорск Приморского края, вызвав бурную реакцию местных жителей в социальных сетях.

Как сообщает издание VladNews, тела ворон и голубей обнаружены возле мусорных баков, в частности, возле детских учреждений.

Происходящее активно обсуждается в соцсетях. По мнению местных жителей, таким образом кто-то пытается бороться с засильем птиц-падальщков, которых стало чрезмерно много из-за проблем с вывозом отходов. Отмечается, что такой способ отпугивания пернатых описан в книге «Приключения Робинзона Крузо». По словам одного из пользователей, «официально разрешено убивать ворон, ибо они сильно размножатся», однако развешивать трупы у мусорных баков – «это не по-человечески».

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