Запрет на посещение в московских больницах и уход Билла Гейтса: главное за ночь

Билл Гейтс решил покинуть совет директоров компании Microsoft, теперь он будет советником гендиректора по технологиям.

Как говорится в заявлении компании Microsoft, такое решение Гейтс принял в связи с тем, что решил уделять больше времени «приоритетам в области благотворительности, включая глобальное здравоохранение, развитие, образование». Кроме того, по словам Гейтса, он намерен активно участвовать в борьбе с изменением климата. Отмечается, что Гейтс продолжит работу в корпорации в качестве советника генерального директора по технологиям.

В США по подозению в мошенничестве на $26 млн и отмывании денег задержан гражданин РФ Денис Сотников. Как сообщает Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), 36-летний россиянин предлагал приобрести фиктивные депозитные сертификаты, для чего использовал интернет-рекламу и поддельные ресурсы, копирующие сайты реальных организаций. По данным прокуратуры Нью-Джерси, от действий Сотникова в США пострадали по меньшей мере 70 человек, которые передали злоумышленнику около $30 млн. Россиянину грозит 20 лет тюрьмы и штраф в размере до $500 тысяч.

Это уже второе задержание гражданина России в США с начала месяца: 7 марта в аэропорту Нью-Йорка по подозрению в хищении персональных данных жителей штата был задержан Кирилл Фирсов.

Президент США Дональд Трамп ввел общенациональный режим ЧС в связи с коронавирусом. По словам американского лидера, штатам будет выделено $50 млрд для борьбы с заболеванием. Ранее США ввели запрет на въезд из 26 стран Европы сроком на 30 дней.

Между тем журнал Forbes сообщает, что на фоне ситуации с COVID-19 американские киностудии с 16 марта приостанавливают съемки фильмов как минимум на две недели. В частности, Netflix временно прекращает работу над всеми сериалами и полнометражными картинами в США и Канаде, а Disney прерывает производство ряда фильмов с участием реальных актеров.

Как пишет Variety, закрываются оба парка развлечений Universal Studios в Голливуде.

Это же издание сообщает, что с субботы, 14 марта, закрыты все Диснейленды в мире. Отмечается, что со дня запуска первого парка в 1955 году их закрывали только два раза - в день траура после убийства Джона Ф. Кеннеди в 1963 году и после атаки террористов в Нью-Йорке в сентябре 2001-го.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 2174, скончалось 47 человек. Во всем мире в настоящий момент инфицированы 145 369 человек. Жертвами COVID-19 стали 5429 зараженных.

Число случаев заболевания в России достигло 45, передает «Интерфакс». В Москве сообщается о пяти заболевших, в Петербурге выявлено три новых случая, по одному – в Ленинградской, Московской областях и в Пермском крае.

Главный санитарный врач Москвы из-за распространения коронавируса поручил прекратить допуск посетителей в столичные больницы, передает РБК, а частным московским образовательным учреждениям рекомендовано уйти на каникулы или дистанционное обучение.