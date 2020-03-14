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[17:00]Ученые установили, что носитель коронавируса может распространять его 37 дней
[16:50]ВФЛА обязали выплатить $5 млн штрафа до 1 июля
[16:20]"Аэрофлот" снизил цену билетов эконом-класса по зарубежным направлениям на 10%
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[15:40]Нарушившего карантин по приезде из Франции депутата предлагают лишить полномочий
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[13:03]Полиция задержала лидера петербургской "Открытой России" и 6 других активистов
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В Японии арестован здоровый мужчина, угрожавший окружающим коронавирусом

Общество
09:32, 14 марта 2020

44-летний безработный мужчина нарочито кашлял на территории одного из вокзалов в районе Симанэ в Японии, заявляя при этом, что он заражен коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. 

Японец предупреждал окружающих, что заразит их «уханьской» пневмонией, если те приблизятся к нему ближе, чем на один метр. Ранее отмечалось, что на территории Симанэ не было зафиксировано ни одного случая коронавируса.

В итоге сам мужчина был задержан полицией и признался, что не проходил никакой диагностики на предмет наличия у него новой формы респираторного заболевания. Реальных симптомов заболевания у него так и не было обнаружено.

Всего на текущий момент известно о 1,4 тысячи зараженных COVID-2019. Погибли в результате болезни 28 человек, из которых семеро были пассажирами лайнера Diamond Princess.

Теги: #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Общество

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