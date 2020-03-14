В Японии арестован здоровый мужчина, угрожавший окружающим коронавирусом

44-летний безработный мужчина нарочито кашлял на территории одного из вокзалов в районе Симанэ в Японии, заявляя при этом, что он заражен коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Японец предупреждал окружающих, что заразит их «уханьской» пневмонией, если те приблизятся к нему ближе, чем на один метр. Ранее отмечалось, что на территории Симанэ не было зафиксировано ни одного случая коронавируса.

В итоге сам мужчина был задержан полицией и признался, что не проходил никакой диагностики на предмет наличия у него новой формы респираторного заболевания. Реальных симптомов заболевания у него так и не было обнаружено.

Всего на текущий момент известно о 1,4 тысячи зараженных COVID-2019. Погибли в результате болезни 28 человек, из которых семеро были пассажирами лайнера Diamond Princess.