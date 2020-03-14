В Петербурге участники акций против правок в Конституцию оштрафованы на 40 тысяч

Трое участников петербургских одиночных пикетов против поправок в Основной закон оштрафованы на 10 и 20 тысяч рублей.

Соответствующее решение вынес Октябрьский районный суд Петербурга, пишет «Новая газета» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Уточняется, что Марина Кен и Ольга Смирнова привлечены к ответственности за нарушение организации несогласованного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП). Им назначили штрафы в размере 10 тысяч рублей. Активист Дмитрий Негодин оштрафован на 20 тысяч. В сообщении пресс-службы указано, что он и Марина Кен «проводили одиночные пикеты, которые с достаточной очевидностью были объединены единством цели», а также «территориально тяготели друг к другу».

Негодина, Кен, Смирнова, а также еще несколько активистов были задержаны в четверг, 12 марта. По мнению правоохранителей, их акции не были одиночными и требовали согласования. По словам Негодина, поводом для задержания стал отказ предъявлять документы.