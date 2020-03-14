В столице ожидается похолодание и метель, объявлен желтый уровень опасности

В московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра с порывами и метели, ожидается похолодание.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, предупреждение о метели будет действовать до 21:00 14 марта, о порывистом ветре - до 7:00 понедельника, 16 марта.

В субботу, 14 марта, жителей Москвы и Подмосковья ожидают осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем температура воздуха составит от 7 до 9 градусов. Во второй половине дня порывы ветра будут достигать 18 м/с.

К утру воскресенья в Москве похолодает. Днем температура воздуха составит от минус 3 до минус 1. Будет облачно, пройдет кратковременный снег.

Накануне, 13 марта, в Москве и Московской области синоптики объявляли оранжевый уровень опасности в связи с порывами ветра до 25 м/с. Жертвой непогоды в столице стал один человек. Сергей Собянин выразил соболезнования семье погибшего, передает агентство «Москва».