Российские зооактивисты вступятся за рыб 28 марта

28 марта в Санкт-Петербурге впервые пройдет акция за прекращение рыболовства. Об этом заявила инициативная группа «Голоса за животных».

Выступления в защиту живых существ, обитающих в водоемах, ежегодно устраиваются с 2017 года. Швейцарская ассоциация «Pour l'Égalité Animale» завела традицию каждое 28 марта прилагать специальные усилия для распространения информации об ущербе, который человечество наносит водному миру. Отмечается, что ракообразные, рыбы и моллюски составляют наибольшую часть животных, убиваемых людьми.

В своих сообществах активисты рассказывают, что рыбы могут испытывать боль и страх, рыбная индустрия наносит серьезный урон водоемам, а на рыбных фермах животные пребывают в переполненных бассейнах. Людям предлагают растительную диету, которая может компенсировать отсутствие рыбы в рационе.

Где именно пройдет мероприятие в Петербурге, пока не уточняется. Активисты призывают присоединиться к акции и другие регионы. На их предложение уже откликнулись вегетарианцы из Воронежа.

На сайте интернациональной кампании в связи с пандемией коронавируса предлагают альтернативные формы проведения акций в случае запрета массовых мероприятий: расклейка стикеров, публикации в прессе, организация вебинаров.