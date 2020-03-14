Матвиенко в связи с коронавирусом будет выдавать загранпаспорта сенаторам лично

Совет Федерации приостанавливает зарубежные визиты сенаторов и прием иностранных коллег из ряда стран из-за COVID-19.

Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Всем членам Совета Федерации запрещен выезд за рубеж за исключением каких-то экстраординарных случаев. Если такая острая необходимость есть, писать заявление, я буду давать согласование на выдачу зарубежных паспортов», – приводит «Интерфакс» слова Матвиенко.

Спикер добавила, что временно не будут приниматься делегации из стран, где есть случаи заражения коронавирусом. Пропуски на вход в здание Совета Федерации будут выдаваться по минимуму.

По словам Матвиенко, число заболевших в России говорит о том, что меры правительства «дают эффективность».

Согласно последним данным, в стране зарегистрировано 45 случаев заболевания COVID-19.