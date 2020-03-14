Глава СКР хочет возбудить дело о разглашении гостайны против новосибирской судьи

Бастрыкин попросил позволить ему возбудить уголовное дело против главы новосибирского совета судей Инны Петруниной.

Соответствующее обращение руководитель СКР направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС), пишет Тайга.инфо.

Петрунину подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 283 УК («Разглашение государственной тайны»).

По информации одного из источников издания, подозрения могут быть связаны с уголовным делом руководства новосибирского управления по обеспечению деятельности мировых судей.

Ранее главу управления Виктора Чиркунова обвинили по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение вверенных средств в особо крупном размере»), а его заместителя Сергея Соколова и подрядчика управления Максима Фишера – по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Им вменили подписание поддельных накладных о приемке сплит-систем, мониторов и источников бесперебойного питания для мировых судов на сумму в 9,2 миллиона рублей. Предполагаемый ущерб составил 5,2 миллиона. Дела Соколова и Фишера поступили в суд, они признали вину, в отлиие от Чиркунова.

Сообщается, что ВККС рассмотрит ходатайство Бастрыкина 30 марта.

Инна Петрунина известна тем, что в 2016 году запретила проверять законность действий полиции при составлении протокола на организатора «Монстрации» Артема Лоскутова, отмечает издание. В 2015-м она признала законным отказ в регистрации на выборах в заксобрание кандидатов «Демократической коалиции».