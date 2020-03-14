Фронтмен "Океана Эльзы" назвал провокацией обвинение в сокрытии гонораров

В Украине юрист Андрей Портнов обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором подозревает солиста группы «Океан Эльзы» и экс-председателя парламентской партии «Голос» Святослава Вакарчука в сокрытии своих доходов за концерты, пишет «КП».

Политика и музыканта обвиняют в том, что он якобы получил от швейцарской компании деньги за концерты прошлых лет. У некоторых возникли версии, что таким образом Вакарчук занимается обналичиванием незаконно полученных средств. Адвокат Портнов заявлял в Facebook, что в отношении Вакарчука проводится расследование в связи с переводами в офшоры Виргинских островов.

Сам Вакарчук комментировать эту информацию отказывается. «Я не слышал про дело. Я плачу налоги и не комментирую провокации», — цитирует его портал «Страна.ua» со ссылкой на телеграм-канал «Pavlovsky News». Ранее, 12 марта, Вакарчук покинул возглавляемую им партию «Голос».